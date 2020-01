Le PSG rêve toujours d’installer Guardiola sur le banc du club et la chance est réelle de le convaincre l’été prochain.

Le PSG va changer d’entraîneur pour la saison prochaine. Thomas Tuchel ne sera pas conservé et les dirigeants de QSI rêvent toujours d’installer Pep Guardiola à la tête du club. Et pour la première fois depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club la chance est réelle de pouvoir faire venir le technicien espagnol.

Il pourrait se laisser tenter

Guardiola s’interroge en effet sur son avenir. En juin, il n’aura plus qu’un an de contrat et il sait que Manchester City ne peut plus faire les mêmes dépenses qu’auparavant sur le mercato, car le club est surveillé de près par le FPF. Si le PSG lui donne carte blanche et de gros moyens pour recruter, il pourrait se laisser tenter.