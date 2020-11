Une grosse tension pourrait bien voir le jour autour de Mauro Icardi dans les semaines à venir.

La presse italienne commence à évoquer de plus en plus régulièrement le cas de Mauro Icardi. Le joueur ne serait pas si heureux que cela du côté du PSG même si son option d’achat a été levée lors du dernier marché des transferts. Et sa situation soulèverait quelques inquiétudes.

Il va jouer gros

À tel point que le joueur songerait à quitter le PSG et à retrouver la Serie A où il avait tant brillé sous le maillot de l’Inter Milan. Cela ne reste pour le moment qu’une rumeur, mais il est clair que Icardi pourrait jouer gros dans les mois à venir sous le maillot parisien.