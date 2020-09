Tous les feux semblent désormais au vert pour finaliser un transfert de Bellerin au PSG.

Les discussions tournent bien en ce moment entre les dirigeants du PSG et d’Arsenal qui évoquent notamment les noms de Draxler, Guendouzi ou encore Bellerin. Mais les choses semblent surtout avancer dans le bon sens au sujet de Bellerin. Le joueur ne serait pas contre un nouveau challenge.

Un prix qui baisse

Et Arsenal commence à lâcher la bride en acceptant le principe d’un transfert dont le montant devrait se situer entre 20 et 25 millions d’euros. C’est la somme qui avait été prévue par Leonardo pour se renforcer à ce poste et elle est bien plus raisonnable que les 40 millions évoqués au départ.