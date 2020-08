Si Neymar ne prolonge pas son contrat, il pourrait bien bouger pour une somme très basse dans un an.

Selon la presse brésilienne, Neymar n’aurait pas l’intention de prolonger son contrat avec le PSG alors que c’est pourtant la mission prioritaire qui a été confiée à Leonardo. Le Brésilien devrait rester cette saison, mais aimerait changer d’air à l’été 2021 et profiter de ses conditions contractuelles.

Un tarif qui va chuter

En effet, il n’aura alors plus qu’un an de contrat et le PSG pourrait bien être contraint de le vendre pour ne pas le voir filer libre un an plus tard. Et sans doute à un tarif bien inférieur au montant qui a été payé pour le recruter. À un an de la fin de son contrat, Neymar pourrait-il bouger pour moins de 100 millions ?