Le PSG pourrait bien avoir fait un gros coup en parvenant à conserver Kouassi qui devrait être une grande découverte de la saison prochaine.

Les dirigeants du PSG ont pris la décision de ne pas prolonger le contrat de Thiago Silva et pourraient également décider de ne prendre personne pour le remplacer à ce poste. Et cela pour une bonne raison : Tanguy Kouassi pourrait bien être l’avenir du club à ce poste.

La bonne surprise ?

Et avoir réussi à conserver un aussi bel espoir qui était courtisé par les plus grosses écuries du continent pourrait bien être le gros coup des dirigeants parisiens sur ce mercato. Il pourrait bien être la grande découverte de la saison prochaine et être intégré très vite au turnover.