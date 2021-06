Le PSG songe depuis quelques semaines au transfert de Varane et cela pourrait être une brillante idée.

Les dirigeants du PSG ne seraient pas contre le fait de recruter un défenseur central de haut niveau pour la saison prochaine afin de compléter la charnière Kimpembe-Marquinhos. Depuis quelques semaines, le nom de Varane est avancé puisqu’il n’a plus qu’un an de contrat et l’envie de voir ailleurs.

Il pourrait partir

Et quand on voit les performances du duo Varane-Kimpembe sous le maillot de l’équipe de France, on ne peut que se dire que ce serait une brillante idée de la part du Paris Saint-Germain. Varane pourrait être libéré en cas de belle offre qui est attendue aux alentours de 40 à 50 millions.