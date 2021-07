Si la presse espagnole voit juste et que 180 millions sont proposés pour Mbappé, il sera impossible de dire non.

La presse espagnole commence à s’exciter autour d’un possible transfert de Mbappé. Le joueur n’a toujours pas prolongé son contrat et sera libre en 2022. Une situation qui ne peut pas durer et son transfert restera possible tant qu’il n’aura pas signé de nouveau bail.

Impossible de dire non

Surtout que les journaux espagnols commencent à évoquer une offre qui pourrait être faite à hauteur de 180 millions. Si c’est le cas, il sera sans doute difficile de le garder. Le PSG pourrait rentrer dans ses fonds pour Mbappé alors que le joueur n’a plus qu’un an de contrat. Une offre qui serait impossible à refuser.