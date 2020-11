De nombreux clubs sont intéressés par Mbappé et ils pensent à des échanges pour faire baisser la facture.

Nombreux sont les clubs qui aimeraient s’offrir les services de Mbappé en fin de saison quand il n’aura plus qu’un an de contrat. Le joueur semble prêt à vivre une nouvelle expérience, mais les clubs intéressés cherchent des solutions pour faire baisser le montant de son transfert.

Faire baisser la facture

Et ils pourraient pour cela mettre des joueurs dans la balance. C’est pour cette raison que plusieurs échanges sont évoqués ces derniers temps. On parle d’une offre de Manchester United qui inclurait Rashford, mais on évoque aussi désormais un échange avec Benzema…