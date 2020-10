Le PSG va avoir du travail lors du mercato de janvier notamment pour pousser des indésirables vers la sortie.

Le PSG a été très actif dans la dernière ligne droite du marché des transferts, mais le club parisien n’a pas vendu autant de joueurs qu’il le souhaitait. Leonardo doit encore pousser des joueurs vers la sortie pour limiter les dépenses inutiles et il va compter sur le mois de janvier.

Priorité aux départs

Le directeur sportif brésilien va avoir deux transferts à gérer en priorité en janvier, eux de Draxler et de Gueye. Deux joueurs sur lesquels il ne compte plus. Ce ne sera pas simple pour Draxler qui n’a plus qu’un an de contrat et qui pourrait partir libre en juin.