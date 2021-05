Leonardo étudie plusieurs pistes en Ligue 1 notamment pour le profil prioritaire qui sera un milieu de terrain.

Leonardo veut renforcer le milieu de terrain du PSG pour la saison prochaine et le directeur sportif brésilien regarde de très près les joueurs qui évoluent en Ligue 1. Sa priorité n’est autre que Camavinga qui n’a plus qu’un an de contrat avec Rennes et qui pourrait être une très belle opportunité.

Deux profils différents

Mais Leonardo garde toujours le transfert de Houssem Aouar dans un coin de sa tête. Il avait tenté sa chance pour le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais la saison dernière en vain. Il pourrait revenir à la charge et Aouar aura un bon de sortie pour le mois de juin. Reste à savoir à quel prix.