Le PSG pourrait bien être contraint de trouver une solution pour remplacer Icardi et Leonardo a déjà deux idées.

Le PSG fait tout son possible pour conserver Icardi et a déjà notifié son intention de lever l’option d’achat de 70 millions d’euros. Mais rien ne sera possible sans le feu vert du joueur et ce dernier ne fermerait pas la porte à un avenir sous le maillot de la Juventus.

Il a toujours aimé Dybala

Si cela se termine ainsi, Leonardo va devoir trouver un attaquant majeur pour la saison prochaine. Et deux noms se détachent. Le premier est celui de Lautaro Martinez qui à une clause libératoire de 111 millions d’euros. Le second est Paulo Dybala dont le profil a toujours plu au directeur sportif brésilien.