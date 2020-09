Le PSG est bien intéressé par David Alaba, mais l’agent du joueur ne cesse d’avoir des demandes complètement folles.

Depuis quelques semaines on parle beaucoup de l’intérêt du PSG pour David Alaba qui envisage de quitter le Bayern Munich. Le défenseur autrichien met la pression sur ses dirigeants et aurait des demandes complètement folles pour son prochain contrat.

C’est beaucoup trop

Il demande notamment au PSG un contrat de plus de 15 millions d’euros par an. Et son agent demande désormais 20 millions d’euros de prime à la signature pour que le joueur prolonge son contrat avec la formation allemande. Des demandes complètement folles qui pourraient bien avoir un impact sur l’image du joueur.