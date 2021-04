Paris fait son possible pour faire prolonger le contrat de Mbappé et le joueur commence à voir que peu de clubs pourront lui faire une belle offre cet été.

Alors que les dirigeants parisiens font tout leur possible pour convaincre Mbappé de signer un nouveau contrat, Leonardo envisage vraiment de le mettre sur le marché en juin s’il ne prolonge pas. Le PSG ne pourra pas prendre le risque de le voir partir libre en 2022. Mais des concurrents pourraient bien être déjà hors jeu pour le faire signer.

La menace vient d’Angleterre

Les clubs espagnols sont en proie à une grosse crise et aucun ne pourra offrir un contrat à Mbappé à la hauteur de son talent cet été. La seule menace pourrait venir d’Angleterre et d’un club comme Manchester City qui a des moyens démesurés et Pep Guardiola qui pourrait avoir les arguments pour le convaincre.