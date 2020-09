Le PSG semble bien entré dans la dernière ligne droite pour la prolongation de contrat de Neymar.

Leonardo discute avec Neymar et son entourage depuis maintenant de longs mois pour tenter de convaincre le Brésilien de rester encore plus longtemps à Paris et donc de prolonger son bail. Il est actuellement lié avec Paris jusqu’en juin 2022 et i lest donc urgent de prendre une décision.

Optimisme

Paris semble entré dans la dernière ligne droite pour la prolongation de Neymar. Le joueur a compris que seul le PSG était en mesure de lui offrir un contrat aussi important et il se voit désormais installé sur la durée avec Paris. Toues les parties semblent optimistes.