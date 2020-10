Le PSG va sans doute vendre Mbappé en fin de saison, mais cela ne sera pas pour 200 millions.

Si le PSG ne trouve pas un accord pour prolonger le contrat de Mbappé, le jeune attaquant champion du monde a bien toutes les chances de faire ses valises en fin de saison à un an de la fin de son contrat. Ce serait son souhait et si c’est le cas, on voit mal comment Paris pourrait le retenir.

Moins de 200 millions

Quelques rumeurs commencent à circuler autour de son prix, mais il ne faut pas s’attendre à des sommes folles puisqu’il n’aura plus qu’un an de contrat. Il se dit de plus en plus que son prix ne pourra pas dépasser les 200 millions d’euros et les premières offres pourraient même être bien plus basses.