Le PSG pourrait bien se voir mettre la pression par Dagba qui veut avoir une chance d’être le titulaire au poste l’an prochain.

Auteur d’un très bon match retour contre le Bayern Munich, Colin Dagba a marqué les esprits, mais il veut surtout avoir des garanties au sujet de son avenir et être sûr qu’une place lui sera faite dans les mois à venir. Il est vrai que de nombreuses rumeurs circulent sur la volonté du club de recruter un latéral droit.

Il veut sa place

Dagba veut prouver qu’il a les épaules pour être le titulaire au poste et il pourrait très mal prendre de voir une pointure débarquer pour lui passer devant. C’est la raison pour laquelle il pourrait mettre la pression et peut-être même chercher à partir s’il sent que son temps de jeu est menacé.