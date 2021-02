Mbappé semble décidé à ne pas animer le marché des transferts cet été. C’est une première étape, mais le plus important est qu’il prolonge.

Les dirigeants parisiens se posent de nombreuses questions au sujet de l’avenir de Mbappé puisque le joueur n’aura plus qu’un an de contrat en juin et qu’il faut donc prendre une décision. Leonardo fait tout son possible pour le convaincre de prolonger son bail et il garde un bon espoir.

Pas l’intention de bouger

Mbappé aurait récemment informé les dirigeants qu’il ne souhaitait pas quitter le PSG cet été. C’est déjà une première étape, mais une prolongation reste essentielle. Imaginer Mbappé partir libre de tout contrat en juin 2022 est tout simplement impossible, car ce serait une catastrophe économique.