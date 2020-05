Le PSG veut avancer pour le transfert de Alex Telles, mais certains commencent à avoir des doutes sur ce profil.

Leonardo s’applique à préparer la saison prochaine malgré un contexte compliqué et le dirigeant brésilien semble vouloir concentrer ses efforts sur la défense. Il serait bien en train d’avancer pour le défenseur du FC Porto, Alex Telles qui n’a plus qu’un an de contrat et qui pourrait bouger pour 25 millions.

Des doutes

Mais Pierre Ménès a bien été l’un des premiers à soulever des doutes sur cette piste. Le joueur est en effet connu pour son apport très offensif et ce n’est peut-être pas ce qui devrait être une priorité pour les dirigeants du PSG. C’est pourtant la poste qui semble la plus chaude.