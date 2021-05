Selon les journaux anglais, le PSG est toujours dans la course pour la signature de Kane et serait même le favori de Tottenham.

La presse anglaise se passionne avec le prochain transfert de Harry Kane. Le joueur semble bien décidé à vivre une nouvelle expérience en quittant Tottenham et il intéresse de nombreux clubs. On parle beaucoup de Manchester City et de Chelsea en Angleterre, mais aussi du PSG.

Un budget colossal nécessaire

Les Blues de Tuchel seraient déjà hors-jeu notamment pour des raisons financières et Tottenham aimerait bien voir le joueur quitter la Premier League pour ne pas renforcer un concurrent. Autant d’arguments qui pourraient pousser Kane vers Paris, mais on voit mal le PSG mettre 175 millions sur lui cet été.