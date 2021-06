On évoque de plus en plus en Italie un rapprochement entre le PSG et Cristiano Ronaldo pour la saison prochaine.

Imaginez Neymar, Mbappé et Cristiano Ronaldo alignés ensemble sous le maillot du PSG la saison prochaine n’est pas totalement impossible. Le départ de CR7 de la Juve est de plus en plus évoqué surtout depuis la nomination d’Allegri au poste d’entraîneur. Le Portugais pourrait chercher un dernier challenge.

Loin d’être fait

Le PSG est l’un des rares clubs à pouvoir lui offrir un très gros contrat et on commence à évoquer en Italie le fait que CR7 devienne un ambassadeur pour la Coupe du monde au Qatar et qu’il intègre du coup la galaxie PSG. C’est encore loin d’être fait, mais cette possibilité existe.