On parle d’un possible retour de Coman du côté du PSG, mais le joueur se verrait plutôt dans le championnat anglais.

On parle de plus en plus du possible départ de Kingsley Coman du Bayern Munich. Le joueur français n’a plus qu’un an de contrat et ne serait pas contre l’idée de vivre une nouvelle aventure. On parle beaucoup en ce moment d’un possible retour du joueur au PSG, mais cela ne semble pas d’actualité.

Direction Angleterre

En cas de départ, Coman se verrait bien découvrir la Premier League la saison prochaine. Et il ne manque pas de propositions venant d’Angleterre. Il serait dans le viseur de Chelsea, Manchester United et Liverpool. Le Bayern va néanmoins tout faire pour essayer de le convaincre de rester.