Plus le temps passe et plus il semble que le transfert de Mauro Icardi va bien échapper à Leonardo.

Le PSG a bien une option d’achat pour conserver Icardi, mais c’est le joueur qui aura le dernier mot si jamais il souhaite changer d’air et ne pas rester à Paris. Plus le temps passe et plus il semble clair que l’Argentin a envie de passer à autre chose l’an prochain et qu’il s’éloigne.

Il s’éloigne

Certains affirment qu’il voudrait connaître le nom du prochain entraîneur avant de prendre sa décision, mais la presse italienne ne cesse surtout de parler de l’intérêt de la Juventus Turin qui a fait de lui sa grande priorité. Ce transfert échappe à Leonardo et il va falloir trouver un plan B de premier ordre.