Le PSG est bien sur les traces de Koulibaly, mais les chiffres évoqués pour son transfert donnent le vertige.

Le PSG se penche bien sur le recrutement de Koulibaly pour ma saison prochaine. Le défenseur du Napoli est la priorité de Leonardo depuis de longs mois et il était prêt à payer une petite fortune pour faire signer le meilleur défenseur de la Serie A. Mais cela pourrait coûter très cher.

Des chiffres qui donnent le vertige

Koulibaly est dans le viseur des clubs les plus riches de la Premier League et on parle désormais d’un transfert de plus de 80 millions d’euros avec un salaire annuel qui pourrait approcher les 15 millions d’euros. Des chiffres qui donnent le vertige et qui pourraient calmer le PSG.