Si Mbappé ne souhaite pas prolonger son contrat avec le PSG, il pourrait bien se retrouver rapidement en position de force.

Il se murmure de plus que plus que Mbappé aurait pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec le PSG et cela pourrait bien mettre le feu au club et au marché des transferts dans les semaines à venir. Paris ne peut pas se permettre de le laisser filer libre de tout engagement dans un an.

Prêt à partir ?

Mais, pourtant, Mbappé ne semble pas prêt à mettre la pression pour partir cet été. Il est prêt à respecter son contrat et ne partira avant la fin de celui-ci que s’il reçoit une offre satisfaisante. Le joueur est clairement en position de force, mais ne voudrait pas se lancer dans un bras de fer avec sa direction.