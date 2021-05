Il faudrait mettre 60 millions d’euros sur la table sans discuter pour faire signer Kanté, mais cela ne suffira sans doute pas.

N’Golo Kanté est le joueur le plus impressionnant de ces derniers matchs de Ligue des champions. Le milieu de l’équipe de France et de Chelsea est sur tous les fronts. Son activité au milieu de terrain est impressionnante et il est exactement le type de joueur dont le PSG a besoin.

Cela ne suffira pas

Il faut mettre le paquet pour le faire venir cet été. Le PSG a déjà tenté sa chance avec Kanté dans le passé, mais on voit mal Chelsea accepter de laisser partir son meilleur joueur après une telle saison. Paris pourrait tenter de mettre 60 millions d’euros sur la table, mais cela ne devrait pas suffire.