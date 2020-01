Cela commence à grincer du côté de Tottenham avec les blessures à répétition de Ndombele et cela pourrait finir par avoir un impact.

La tension monte du côté de Tottenham. José Mourinho n’est pas du genre à faire les choses à moitié et quand il a un joueur dans le nez, cela se termine très souvent mal. Et c’est ce qui se passe depuis son arrivée sur le banc de Tottenham avec Tanguy Ndombele.

Poussé dehors ?

L’ancien joueur lyonnais est arrivé pour plus de 60 millions d’euros l’été dernier et le technicien portugais n’en peut plus de ses blessures à répétition. Mourinho s’agace et a tapé du poing sur la table. La situation ne va pas pouvoir durer et le joueur pourrait bien être poussé vers la sortie si rien ne change.