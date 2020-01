Pogba serait prêt à rester jusqu’au mois de juin pour attendre que le montant de son transfert baisse.

Paul Pogba voulait tout mettre en œuvre pour rejoindre Zidane lors du mercato hivernal, mais il est bien conscient que cela sera très compliqué. Les dirigeants de Manchester United demandent des conditions totalement folles pour ce transfert.

Prix en baisse en juin ?

Et les dirigeants de MU ne semblent pas vouloir lâcher sur ce point. La situation sera sans doute différente en juin et Pogba le sait très bien. Il sait que Manchester ne pourra pas demander une somme folle en juin, car il n’aura alors plus qu’une année de contrat.