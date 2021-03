Le président du Real va certainement conserver Zinedine Zidane en fin de saison.

Alors qu’il est de plus en plus critiqué, par une partie des dirigeants du Real et la presse, Zinedine Zidane devrait conserver son poste en fin de saison. Le président du club madrilène, Florentino Pérez devrait en effet conserver le coach français en fin de saison, même si Madrid ne gagne rien cette année.

Pas de Zidane, pas de Mbappé ?

Le boss madrilène aurait deux bonnes raisons de le faire selon plusieurs sources. Il y a tout d’abord le fait que Zidane a plus que jamais le soutien de son vestiaire. Mais aussi le fait que le Real aura plus de chance d’attirer Kylian Mbappé si Zidane est sur son banc.