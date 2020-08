On parle de plus en plus d’un possible transfert de Thauvin dès cet été, mais Villas Boas ne veut pas en entendre parler.

Le cas de Thauvin divise au sein de l’Olympique de Marseille. La vision comptable de la situation devrait pousser le club à tout mettre en œuvre pour le vendre cet été puisqu’il n’a plus qu’un an de contrat et qu’il ne veut pas prolonger son bail pour le moment. Mais Villas-Boas ne veut pas en entendre parler.

Il ne veut pas en entendre parler

Il sait que Thauvin est dans une très belle forme et qu’il pourrait faire une grande saison. Il ne veut pas se passer de ses services alors qu’il a déjà des moyens très limités pour se renforcer. Le technicien portugais semble prêt à aller au clash pour empêcher son joueur de partir.