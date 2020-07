Villas-Boas ne veut pas vendre Thauvin lors du marché des transferts et pourrait même le convaincre de prolonger.

Villas-Boas ne veut pas entendre parler d’une vente de Thauvin cet été même si le joueur n’a plus qu’un an de contrat. La logique économique pourrait pourtant pousser les dirigeants phocéens à le mettre sur le marché pour ne pas le voir partir libre dans un an.

Il peut y arriver

Mais le technicien portugais ferme totalement la porte et espère surtout convaincre le joueur de prolonger son bail si la première partie de la saison se passe bien. I compte sur un Thauvin au sommet de sa forme et le joueur pourrait se laisser convaincre si l’OM démarre bien la saison.