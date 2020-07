Villas-Boas prend de plus en plus de poids du côté de l’OM et c’est sans doute une excellente nouvelle pour le club.

Villas-Boas a vraiment hésité à rester une saison de plus du côté de l’OM, mais il a finalement pris cette décision pour le plus grand plaisir des supporters et il semble même avoir pris encore plus de poids au passage. Il semble prendre peu à peu le pouvoir sur le recrutement.

Il prend les choses en main

Villas-Boas s’implique et veut bâtir une équipe à son image. Et c’est peut-être une excellente chose pour le club. Le technicien portugais prend les choses en main et arrive même à convaincre de rester des joueurs qui se voyaient sur le départ. Les prémices d’une excellente saison de l’OM ?