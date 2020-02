Villas-Boas est conscient de l’apport de Dimitri Payet et il ne veut absolument pas entendre parler de son départ.

Dimitri Payet n’aura plus qu’un an de contrat au mois de juin et il se pose forcément des questions au sujet de son avenir. Il a récemment tiré le signal d’alarme en laissant penser qu’il pourrait partir en juin si le club manque d’ambition sur le marché des transferts.

Villas-Boas veut le garder

Et son cas pourrait déjà beaucoup faire parler. Si l’OM ne parvient pas à le prolonger, il faudra le vendre. Mais c’est une hypothèse dont Villas-Boas ne veut pas entendre parler. Le technicien portugais veut absolument conserver Payet. Souhaitons surtout que les deux hommes ne quittent pas le navire cet été.