Même s’il est conservé jusqu’à la fin de la saison, Dimitri Payet pourrait bien se retrouver rapidement sur le marché.

Les dirigeants de l’OM ont été sollicités pour Payet pour ce mercato hivernal. S’il est délicat de laisser filer un joueur de cette valeur en plein milieu de la saison, la logique financière pourrait bien pousser les Phocéens à laisser partir leur international à moyen terme.

Il faut y penser

Payet a 32 ans et n’aura plus qu’un an de contrat au mois de juin. Son salaire pèse très lourd dans les finances du club. L’OM pourrait bien être contraint de lui ouvrir la porte dans les mois à venir si une offre se présente et ne pourra pas non plus exiger une fortune à un an de la fin de son contrat.