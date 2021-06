L’OM doit vendre Kamara au mercato, mais des offres commencent à être évoquées et elles sont ridicules.

L’OM va bien essayer de vendre Kamara lors de ce marché des transferts. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et ne veut pas prolonger, il serait trop bête de le voir partir sans rapporter le moindre centime dans un an. Mais ce n’est pas pour cela qu’il va falloir le vendre pour n’importe quel prix.

Pas moins de 20 millions

La presse italienne affirme que le Milan AC veut profiter de la situation et aurait l’intention de faire une offre d’environ 12 millions d’euros pour le jeune Marseillais. Une offre ridicule qui ne peut pas être acceptée quoiqu’il arrive. Marseille ne peut pas vendre son joueur pour moins de 20 millions.