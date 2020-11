L’OM pourrait recevoir des offres ridicules pour Thauvin lors du mercato de janvier et il faudra bien sûr les refuser.

L’OM pourrait ouvrir la porte à Florian Thauvin au mercato hivernal pour ne pas voir le joueur partir sans rapporter le moindre centime en juin prochain. Mais pour quelle somme ? Rares sont les clubs qui accepteront de payer cher pour recruter un joueur qui sera libre 6 mois plus tard.

Il faudra refuser

Mais alors que le FC Séville serait très intéressé à l’idée d’avoir Thauvin en janvier, on parle d’un transfert qui pourrait ne pas dépasser les 3 ou 4 millions d’euros. À ce prix, l’OM a tout intérêt à garder son joueur jusqu’en juin. Durant les 6 mois à venir, Thauvin pourrait permettre à l’OM de grimper au classement de la Ligue 1 et donc de gagner plus.