Le nom de Maxime Lopez circule de plus en plus en Premier League et il serait notamment dans le viseur de Mourinho.

L’OM doit vendre lors des prochaines semaines et l’opération semble lancée par la direction phocéenne. Il faut faire entrer de l’argent dans les caisses le plus rapidement possible et les joueurs sont proposés un peu partout en Europe en ce moment. C’est notamment le cas de Maxime Lopez.

Des pistes en Angleterre

Mais ce qui est surprenant c’est que le milieu de terrain de l’OM serait dans le viseur de José Mourinho pour la saison prochaine. Le technicien portugais apprécierait le profil du joueur marseillais et pourrait transmettre une offre. Il est également suivi de près par West Ham.