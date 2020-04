L’OM doit récupérer de l’argent cet été et pourrait bien recevoir de belles offres pour Maxime Lopez.

L’OM va avoir besoin de vendre des joueurs lors du prochain marché des transferts et il semble se confirmer de plus en plus que Maxime Lopez a la cote pour le mercato à venir. Le milieu de terrain phocéen a toutes les chances de faire ses valises pour la saison prochaine.

C’est bien le FC Séville qui tiendrait la corde pour le recruter même si les deux clubs sont encore loin de s’entendre sur le montant de l’indemnité de transfert. Selon la presse espagnole, l’OM aurait déjà refusé une offre de 15 millions d’euros et en attendrait au moins 5 de plus.