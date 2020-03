Les dirigeants de l’OM vont devoir vendre au marché des transferts et la presse espagnole parle beaucoup de Maxime Lopez.

L’OM va devoir faire entrer de l’argent dans les caisses lors du prochain marché des transferts pour ne pas être sanctionné par le fair-play financier. Certains joueurs pourraient rapporter gros, mais le club ne veut pas non plus complètement se déplumer.

Plus qu’un an de contrat

Pourtant, il se murmure de plus en plus en Espagne que Maxime Lopez pourrait bien rejoindre la Liga la saison prochaine. Le joueur marseillais n’a plus qu’un an de contrat et il intéresse notamment le FC Séville. Certains estiment qu’il pourrait rapporter 15 millions d’euros compte tenu du fait qu’il n’a plus qu’un an de contrat.