Au-delà de la somme très basse que pourrait rapporter un transfert de Thauvin en janvier, cela permettrait d’avoir de la marge au niveau de la masse salariale.

Thauvin sera en fin de contrat au mois de juin prochain. On parle d’une possible vente en janvier pour récupérer une petite somme qui pourrait bien ne pas dépasser les 5 millions d’euros. Certains pourraient refuser de le vendre pour une somme aussi basse, mais son départ aurait un autre intérêt.

Une baisse de la masse salariale

Thauvin touche un salaire très important et son départ en janvier pourrait laisser de la marge au niveau de la masse salariale pour faire venir un joueur de premier plan. C’est une des hypothèses étudiées par les dirigeants phocéens et on pense notamment à Giroud qui pourrait demander un gros salaire.