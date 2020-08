La presse espagnole évoque le nom de l’OM pour Umtiti, mais cela semble totalement impossible.

Samuel Umtiti a toutes les chances de faire ses valises cette saison et le club espagnol pourrait même accepter de le prêter en espérant le vendre nettement plus cher dans un an. Mais les journaux espagnols évoquent le nom de l’OM pour le récupérer dans le cadre d’un prêt.

Il a d’autres pistes.

Un tel transfert est pourtant totalement illusoire. Umtiti touche un salaire que l’OM n’est pas en mesure de payer et le défenseur champion du monde aura sans doute d’autres ambitions en cas de départ. Il a notamment quelques pistes en Premier League.