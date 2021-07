L’avenir de Kamara commence à diviser les supporters de l’OM et pourrait bien faire grimper les tensions dans les semaines à venir.

Une chose est sûre : l’OM sera plus fort la saison prochaine si Kamara est toujours là. Mais il faut tenir compte des contraintes économiques et il est clair que le conserver est un danger pour le club puisque le joueur sera en fin de contrat en juin 2022. Une situation qui commence à faire grimper les tensions.

Une situation qui divise

Certains supporters du club aimeraient le voir partir le plus vite possible pour que l’OM engrange de l’argent et puisse encore se renforcer cet été. La situation de Kamara pourrait bien mettre le feu dans le courant du mois d’août, car le joueur ne partira que s’il trouve une solution de premier plan.