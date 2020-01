Compte tenu de son niveau de salaire, Dimitri Payet pourrait bien se retrouver sur le marché des transferts en juin.

On commence à se poser des questions au sujet de l’avenir de Dimitri Payet qui réalise une grande saison sous le maillot de l’OM. Le joueur touche un salaire très important, qui tourne autour des 600000 euros par mois et qui n’est plus compatible avec les économies que le club doit réaliser.

Peut-il faire de gros efforts ?

L’OM pourrait être contraint de le laisser filer en juin et n’aurait d’ailleurs pas les capacités de lui offrir une prolongation de contrat à de telles conditions. Soit le joueur fait de gros efforts pour prolonger, soit il va devoir partir. Et c’est cette dernière option qui semble la plus réaliste.