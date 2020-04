La presse espagnole parle beaucoup d’un transfert de Maxime Lopez en ce moment, mais le montant peut surprendre.

La presse espagnole affirme que le FC Séville suit de très près Maxime Lopez alors que l’OM a besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses. Mais ce qui pourrait surprendre c’est le tarif évoqué pour ce transfert. Les journaux ibériques parlent de 8 millions d’euros.

Un montant très bas

Un montant très bas compte tenu de l’apport du milieu de terrain, mais qui peut s’expliquer par le fait que Lopez n’aura plus qu’un an de contrat en juin. Néanmoins, on se demande si les Phocéens ne feraient pas mieux de le convaincre de prolonger son bail.