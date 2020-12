L’OM a besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses et ne serait pas contre une grosse vente de Kamara en janvier.

L’OM n’a pas vendu autant qu’il le souhaitait lors du dernier marché des transferts et McCourt a même été contraint de faire une rallonge pour boucher les trous. Il va donc falloir faire entrer de l’argent dans les caisses au plus vite et le club compte sur le mercato hivernal.

Une grosse vente

C’est la raison pour laquelle l’OM pourrait envisager une vente de Boubacar Kamara qui est actuellement son joueur le plus demandé. Selon les informations de l’Équipe, il a de nombreuses pistes en Angleterre et fait de la Premier League sa grande priorité. Une grosse vente à venir.