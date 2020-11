On commence à évoquer un possible grand ménage du côté de l’OM au marché des transferts hivernal. Mais il ne sera pas simple de trouver preneur pour tout le monde.

L’OM est dans une situation difficile et les joueurs sont désormais pointés du doigt. Certains n’ont pas le niveau ou pas la motivation pour porter le maillot marseillais et un grand ménage est bien possible lors du prochain mercato de janvier. Les joueurs comme Payet et Benedetto sont les plus critiqués.

Des joueurs poussés dehors

Mais il sera très difficile de trouver preneur pour ces derniers compte tenu de leur niveau, mais aussi du fait que Payet vient tout juste de prolonger son contrat. D’autres éléments comme Sanson et Sakai pourraient également être poussés vers la sortie et rapporter un peu d’argent.