Arsenal et l’OM discutent pour Guendouzi et les Gunners pourraient tenter de mettre Kamara au centre de la négociation.

L’OM espère toujours trouver un accord pour le transfert de Guendouzi. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat avec Arsenal et a déjà trouvé un accord avec les dirigeants marseillais sur un prochain contrat. Mais les discussions avec les Gunners sont compliquées autour de l’indemnité de transfert.

Même situation pour Kamara

Le club anglais pourrait profiter de la situation pour avoir les faveurs de Marseille pour boucler un autre coup. Les Gunners apprécient notamment Boubacar Kamara qui n’a lui aussi plus qu’un an de contrat. Un échange entre les deux hommes est actuellement évoqué entre les deux clubs.