L’OM est dans une situation financière délicate et certains clubs envisagent d’en profiter au mercato.

Nombreux sont ceux qui soulignent les difficultés financières de l’OM et la nécessité absolue pour les Phocéens de vendre des joueurs majeurs le plus vite possible pour remettre les comptes dans le vert. Cela attire forcément les vautours qui cherchent de bonnes affaires.

Ils veulent profiter de la situation

Et c’est peut-être pour cela que le FC Séville s’intéresse à plusieurs joueurs de l’OM. Le nom du club espagnol a plusieurs fois été cité pour Maxime Lopez, mais les dirigeants auraient également un œil sur la situation de Bouna Sarr. Ce dernier serait estimé entre 10 et 15 millions.