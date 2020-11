L’OM a toutes les chances de ne pas pouvoir suivre pour Thauvin qui devrait recevoir trois offres en janvier.

L’OM s’accroche à l’infime espoir de prolonger le contrat de Thauvin qui sera libre de tout engagement en juin. Mais cela semble totalement illusoire. Le joueur semble convaincu qu’il va devoir partir pour franchir un cap et l’OM n’aura pas les moyens de s’aligner sur les offres qui vont être faites.

L’OM ne peut pas suivre

Car Thauvin est sur les tablettes de clubs qui devraient lui permettre de toucher un salaire de plus de 5 millions d’euros par an. Il intéresse notamment le Milan AC, le Napoli et Leicester. Trois clubs qui attendent les premiers jours de janvier pour lui envoyer des offres.