L’OM serait déjà en train de pister de gros joueurs pour l’été prochain. En attendant d’avoir les moyens pour cela ?

L’OM navigue à vue en ce moment. Nombreux sont ceux qui parlent de la vente du club, mais il est difficile d’y voir clair et c’est encore plus vrai pour les dirigeants actuels du club. Longoria a fait un gros travail cet hiver, mais sa tâche est encore loin d’être terminée et il doit penser à la suite.

De belles pistes ?

L’OM ne sait pas encore quels seront ses moyens à disposition l’été prochain, mais il faut se préparer à tout et il se murmure dans l’entourage olympien que Longoria serait actuellement en train de creuser une ou deux pistes très ambitieuses que l’OM n’aurait pas les moyens de boucler sans un nouvel investisseur…