On parle de 20 millions d’euros pour un transfert de Mbaye Niang. L’OM doit-il être vendu pour boucler un transfert de ce niveau ?

On a beaucoup parlé d’un possible transfert du joueur du Stade Rennais, Mbaye Niang. Ce dernier serait très intéressé par la possibilité de porter un jour le maillot de l’OM et les dirigeants bretons ne fermeraient désormais pas la porte à son transfert, mais pas à n’importe quel prix.

Tout dépend des moyens

Le Stade Rennais demanderait 20 millions d’euros pour ce transfert. Une somme très élevée qui a de quoi faire réfléchir. Si McCourt n’a pas plus de moyens, on voit mal comment il pourrait mettre autant d’argent sur un seul joueur. Mais si l’OM est vendu…